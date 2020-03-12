Теперь те, кто имел контакт с 19-летним английским футболистом, будет изолированы на карантин. Часть учебного центра будет закрыта для доступа.
Четыре дня назад у Хадсона-Одои были симптомы простуды, и с тех пор игроков не тренировался с командой. Вчера его тест на коронавирус оказался положителным.
В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Форвард "Челси" Хадсон-Одои заболел коронавирусом
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба.
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