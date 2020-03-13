Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England— Premier League (@premierleague) March 13, 2020
Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR
Данное решение принято из-за пандемии коронавируса.
Помимо Премьер-лиги матчи отменены в Чемпионшипе, а также в Первой и во Второй английских лигах.
В АПЛ коронавирус был обнаружен у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и у полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои.
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