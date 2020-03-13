Чемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавируса

Все футбольные матчи в Англии приостановлены до 4-го апреля, сообщает пресс-служба АПЛ.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

Данное решение принято из-за пандемии коронавируса.Помимо Премьер-лиги матчи отменены в Чемпионшипе, а также в Первой и во Второй английских лигах.В АПЛ коронавирус был обнаружен у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и у полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои.