Об этом сообщили в лиге.
По сведениям, клубы согласны обсудить со своими игроками снижение или отсрочку зарплат на 30%.
Такое решение связано с потерями, которые клубы несут во время приостановки чемпионата.
В Великобритании подтверждено 38168 случаев заражения коронавирусом. 34428 человек продолжают лечение, 135 - вылечились, 3605 - умерло.
Клубы АПЛ могут сократить зарплаты футболистов на 30%
Команды Английской Премьер-лиги пришли к консенсусу в вопросе сокращения зарплат у футболистов из-за коронавируса.
Фото: Reuters
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