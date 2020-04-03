Клубы АПЛ могут сократить зарплаты футболистов на 30%

Команды Английской Премьер-лиги пришли к консенсусу в вопросе сокращения зарплат у футболистов из-за коронавируса.

Фото: Reuters

Об этом сообщили в лиге.



По сведениям, клубы согласны обсудить со своими игроками снижение или отсрочку зарплат на 30%.



Такое решение связано с потерями, которые клубы несут во время приостановки чемпионата.



В Великобритании подтверждено 38168 случаев заражения коронавирусом. 34428 человек продолжают лечение, 135 - вылечились, 3605 - умерло.