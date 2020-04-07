По информации The Daily Mail, на Джерома Боатенга претендуют лондонские "Арсенал" и "Челси".
Действующий контракт 31-летнего защитника с мюнхенской "Баварией" рассчитан до лета 2021-го года. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Джером Боатенг провёл 24 матча за "Баварию" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Напомним, что ранее Боатенг уже выступал на туманном Альбионе. В сезоне 2010/2011 немецкий защитник защищал цвета "Манчестер Сити".
"Челси" и "Арсенал" заинтересованы в приобретении Джерома Боатенга
Два клуба АПЛ заинтересованы в приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга.
Фото: PA
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