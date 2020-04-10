Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации источника, сам француз хочет вернуться в "Ювентус". Агент Погба Мино Райола уже ведет активные переговоры с туринцами.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Полю со стороны мадридского "Реала".
В текущем сезоне чемпион мира 2018 года провел за "красных дьяволов" всего 8 игр и не отличился голами. Всего с 2016 года в составе "Манчестер Юнайтед" Погба вышел на поле в 143-х матчах и забил 31 гол.
Источник: Погба хочет перейти в "Ювентус"
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил желание покинуть английский клуб по окончании сезона.
Фото: Sportbox
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