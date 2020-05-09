Обамеянг: "Реал" - клуб моего сердца

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил желание играть за мадридский "Реал".
Фото: СЭ
- "Реал" - клуб моего сердца, и я пообещал дедушке, что однажды буду там играть. Надеюсь, это произойдёт, - цитирует футболиста Goal.com.

Как сообщало ранее издание France Football, руководство "сливочных" видит в лице габонца замену французскому форварду Кариму Бензема. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан также выступает за подписание нападающего. Трансфер может состояться ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 26 матчей за "Арсенал", забил 17 мячей и отдал 2 голевых паса.


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Теги: Обамеянг Арсенал Реал
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