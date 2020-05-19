"Моему сыну пять месяцев, у него проблемы с дыханием". Капитан "Уотфорда" отказался возвращаться к тренировкам

Форвард и капитан английского "Уотфорда" Трой Дини поставил руководство в известность по поводу того, что он не намерен тренироваться с командой в условиях пандемии.

Фото: Sky Sports

Отметим, что ранее было принято решение возобновить сезон АПЛ в 12-13 числах июня.



"Уотфорд" должен возобновить занятия в маленьких группах со среды.



- Я сказал, что меня не будет. Дело не в деньгах.



Моему сыну пять месяцев, у него проблемы с дыханием. Я не хочу подвергать его еще большей опасности, - приводит слова игрока Sky Sports.



"Уотфорд" находится на 17-й строчке АПЛ после 29-ти неполных туров.



На территории Великобритании на данный момент зафиксировано 247 тысяч заражений коронавирусом.