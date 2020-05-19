Отметим, что ранее было принято решение возобновить сезон АПЛ в 12-13 числах июня.
"Уотфорд" должен возобновить занятия в маленьких группах со среды.
- Я сказал, что меня не будет. Дело не в деньгах.
Моему сыну пять месяцев, у него проблемы с дыханием. Я не хочу подвергать его еще большей опасности, - приводит слова игрока Sky Sports.
"Уотфорд" находится на 17-й строчке АПЛ после 29-ти неполных туров.
На территории Великобритании на данный момент зафиксировано 247 тысяч заражений коронавирусом.
"Моему сыну пять месяцев, у него проблемы с дыханием". Капитан "Уотфорда" отказался возвращаться к тренировкам
Форвард и капитан английского "Уотфорда" Трой Дини поставил руководство в известность по поводу того, что он не намерен тренироваться с командой в условиях пандемии.
Фото: Sky Sports
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