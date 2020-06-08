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"Настало время, чтобы начать изменения". Стерлинг озабочен отсутствием темнокожих тренеров в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг выразил озабоченность тем, что в АПЛ не работает темнокожих тренеров, и предложил инициировать перемены в этом направлении.
Фото: Reuters
Напомним, что ранее Стерлинг уже высказывался насчёт смерти темнокожего Джорджа Флойда. Игрок заявил, что единственной болезнью на сегодняшний день является расизм.

Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм

- В АПЛ около 500 игроков, и треть из них чернокожие, и мы не представляем себя в этой иерархии, не представляем себя в тренерском штабе. Существует не так много лиц, с которыми мы можем общаться и разговаривать.

И я думаю, что с этими протестами, которые продолжаются, всё хорошо, мы просто высказываемся. Настало время, когда нам нужно вести беседы, чтобы иметь возможность инициировать дебаты, чтобы действительно начать осуществлять изменения, - цитирует Стерлинга Daily Mail.

Ранее в США афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате задержания полицейскими. Флойд пытался расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса, что и стало причиной задержания.

Волна протестов переросла в погромы в нескольких штатах Америки. По всему миру проходят акции в поддержку движения "Чёрные жизни важны".


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Теги: АПЛ Стерлинг Манчестер Сити
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