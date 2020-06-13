Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Лондонцы заинтересованы в приобретении Клюйверта и хотят обменять его на Мхитаряна, который ныне выступает за "Рому" на правах аренды.
Римляне могут продать нидерландского хавбека за 35-40 млн евро. Цена опции аренды армянского игрока с правом выкупа составит примерно 13 млн евро. Таким образом, Мхитарян может остаться в "Роме", а Клюйверт может перейти в "Арсенал" с доплатой.
"Арсенал" и "Рома" могут провести обмен Мхитаряна и Клюйверта
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может стать частью сделки по обмену клуба с хавбеком "Ромы" Джастином Клюйвертом.
Фото: readfootball.com
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