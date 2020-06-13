"Арсенал" и "Рома" могут провести обмен Мхитаряна и Клюйверта

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может стать частью сделки по обмену клуба с хавбеком "Ромы" Джастином Клюйвертом.

Фото: readfootball.com