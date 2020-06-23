"Сможем оценить, имели ли место какие-либо уголовные преступления". Полиция проводит расследование по поводу баннера "Жизни белых важны"

Полиция графства Ланкашир начала проверку в отношении болельщика "Бернли".

По ходу первого тайма матча АПЛ "Бёрнли" - "Манчестер Сити" (0:5) над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны". "Бернли" резко раскритиковал акцию и пообещал пожизненно запретить ее организаторам посещать матчи, назвав баннер "оскорбительным".- Проводим расследование. Хотим установить все обстоятельства, связанные с инцидентом. Сможем оценить, имели ли место какие-либо уголовные преступления. Мы признаем, что этот баннер оскорбил многих людей в Ланкашире и за его пределами, и мы продолжаем поддерживать тесные связи с нашими партнерами как в клубе, так и в местных органах власти, - приводит слова шефа полиции Проктера BBC.