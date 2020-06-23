"Говорить, что жизни белых важны - расизм". Фанат "Бернли" не стал извиняться за скандальный баннер

Фанат "Бернли" Джейк Хеппл заявил, что это он организовал пролет самолета с баннером "Жизни белых важны" над стадионом "Этихад", где его команда вчера проиграла "Манчестер Сити" со счетом 0:5.

Все футболисты, тренеры и арбитры после стартового свистка опустились на колено в рамках акции "Жизни черных важны".



"Я бы хотел извиниться... Ни перед кем не хотел бы, черт возьми! Конечно, в наши дни говорить, что жизни белых важны, - это расизм", - сказал Хеппл на видео, которое он опубликовал в своем "Фэйсбуке".



Как отмечает Mirror, аккаунт Хеппла уже удален.



"Бернли" резко раскритиковал акцию и пообещал пожизненно запретить ее организаторам посещать матчи, назвав баннер "оскорбительным".