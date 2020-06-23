Напомним, по ходу первого тайма матча АПЛ "Бернли" - "Манчестер Сити" (0:5) над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны". "Бернли" посчитал акцию оскорбительной, а полиция намерена провести проверку происшествия.
"Сможем оценить, имели ли место какие-либо уголовные преступления". Полиция проводит расследование по поводу баннера "Жизни белых важны"
- Мне было противно сидеть в ложе на стадионе "Этихад" и видеть, как самолёт летит над стадионом. Это плохо. Думаю, отвращение — это то слово, которое я бы использовал, характеризуя произошедший инцидент, - приводит ВВС слова функционера.
Также Харт отметил, что виновному будет пожизненно запрещён вход на футбольные матчи клуба.
Генеральный директор "Бернли" заявил, что ему было противно видеть баннер "Жизни белых важны"
Генеральный директор английского "Бернли" Нил Харт отреагировал на скандальный инцидент с баннером над футбольным стадионом.
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