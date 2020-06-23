Генеральный директор "Бернли" заявил, что ему было противно видеть баннер "Жизни белых важны"

Генеральный директор английского "Бернли" Нил Харт отреагировал на скандальный инцидент с баннером над футбольным стадионом.

Напомним, по ходу первого тайма матча АПЛ "Бернли" - "Манчестер Сити" (0:5) над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны". "Бернли" посчитал акцию оскорбительной, а полиция намерена провести проверку происшествия.- Мне было противно сидеть в ложе на стадионе "Этихад" и видеть, как самолёт летит над стадионом. Это плохо. Думаю, отвращение — это то слово, которое я бы использовал, характеризуя произошедший инцидент, - приводит ВВС слова функционера.Также Харт отметил, что виновному будет пожизненно запрещён вход на футбольные матчи клуба.