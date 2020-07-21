"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд"

Чемпионат Англии
37 тур
37 тур
"Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 0:4
Голы: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66
Уотфорд: Фостер, Фемения, Доусон, Кабазель, Мариаппа, Перейра (Масина, 87), Хьюз, Клеверли, Дукуре (Чалоба, 82), Сарр, Дини (Уэлбек, 67)
Манчестер Сити: Эдерсон, Гарсия, Уолкер (Зинченко, 64), Канселу, Лапорт (Стоунс, 74), Фоден, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Стерлинг (Марез, 64), Жезус
Предупреждения: Мариаппа, 80, Хьюз, 90+1
"Уотфорд" идет 17-м и опережает расположившиеся в зоне вылета "Астон Виллу" и "Борнмут" на 3 очка, при этом у бирмингемской команды имеется игра в запасе.