"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд"

"Манчестер Сити" после поражения в полуфинале Кубка Англии от "Арсенала" (0:2) не оставил шансов "Уотфорду" в матче 37-го тура АПЛ.

Фото: premierleague.com

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37 тур

Рахим Стерлинг оформил дубль уже в первом тайме, а во втором по мячу забили Фил Фоден и Эмерик Лапорт. На данный момент "Сити" отстает от чемпиона "Ливерпуля" на 15 очков и на столько же опережает идущий третьим "Челси".: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66: Фостер, Фемения, Доусон, Кабазель, Мариаппа, Перейра (Масина, 87), Хьюз, Клеверли, Дукуре (Чалоба, 82), Сарр, Дини (Уэлбек, 67): Эдерсон, Гарсия, Уолкер (Зинченко, 64), Канселу, Лапорт (Стоунс, 74), Фоден, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Стерлинг (Марез, 64), Жезус: Мариаппа, 80, Хьюз, 90+1"Уотфорд" идет 17-м и опережает расположившиеся в зоне вылета "Астон Виллу" и "Борнмут" на 3 очка, при этом у бирмингемской команды имеется игра в запасе.