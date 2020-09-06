Сообщается, что на игрока сборной Франции претендуют "Арсенал" и "Ливерпуль". Трансфер может состояться в нынешнее трансферное окно.
Ранее об интересе к 29-летнему футболисту сообщалось со стороны "Манчестер Юнайтед".
Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом прошлого года за 120 миллионов евро. В своем первом сезоне за сине-гранатовых форвард провел 35 матчей и забил 9 голов.
Источник: Daily Mail.
"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Гризманну
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн попал в сферу интересов двух английских клубов.
Фото: Global Look Press
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