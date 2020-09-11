"Зинченко по-прежнему на радаре "Наполи". Три года назад уже была встреча с представителями итальянского клуба. Если "Наполи" планирует включить Зинченко в сделку по Кулибали, то мы готовы выслушать предложение", - сказал агент игрока Алан Прудников.
В прошлом сезоне АПЛ 23-летний Зинченко в составе "Манчестер Сити" провел 19 матчей.
Источник: Calciomercato
"Наполи" следит за Зинченко
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко входит в сферу интересов "Наполи".
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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