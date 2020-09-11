"Наполи" следит за Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко входит в сферу интересов "Наполи".

Фото: ФК "Манчестер Сити"

"Зинченко по-прежнему на радаре "Наполи". Три года назад уже была встреча с представителями итальянского клуба. Если "Наполи" планирует включить Зинченко в сделку по Кулибали, то мы готовы выслушать предложение", - сказал агент игрока Алан Прудников.



В прошлом сезоне АПЛ 23-летний Зинченко в составе "Манчестер Сити" провел 19 матчей.



Источник: Calciomercato