Футболист "Челси" берет с болельщиков деньги за личное видеосообщение

Полузащитник "Челси" Жоржиньо зарегистрировался на платформе Cameo.

На данной платформе знаменитости и известные личности передают привет болельщикам и своим фанатам. Чтобы получить видеосообщение от Жоржиньо, желающий должен заплатить 149 долларов.



На данный момент у Жоржиньо есть один отзыв: "Спасибо вам".



Футболист зарабатывает в "Челси" около 140 тысяч фунтов в неделю.



28-летний Жоржиньо перешел в "Челси" из "Наполи" в 2018 году.