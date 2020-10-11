Как сообщает источник, итальянцы рассматривают возможность подписания футболиста следующим летом, когда у 32-летнего аргентинца закончится контракт с английским клубом.
Агуеро выступает за "Манчестер Сити" с лета 2011 года, проведя за "горожан" 370 матчей, забив 254 гола и отдав 73 голевые передачи.
Источник: Calciomercato.
"Интер" хочет подписать Агуеро
Миланский "Интер" заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуеро.
Фото: Getty Images
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