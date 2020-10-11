"Интер" хочет подписать Агуеро

Миланский "Интер" заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуеро.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, итальянцы рассматривают возможность подписания футболиста следующим летом, когда у 32-летнего аргентинца закончится контракт с английским клубом.

Агуеро выступает за "Манчестер Сити" с лета 2011 года, проведя за "горожан" 370 матчей, забив 254 гола и отдав 73 голевые передачи.

Источник: Calciomercato.

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Теги: Интер Манчестер Сити Агуэро АПЛ Серия А Зарубежные трансферы
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