"Интер" хочет подписать Агуеро

Миланский "Интер" заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуеро.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, итальянцы рассматривают возможность подписания футболиста следующим летом, когда у 32-летнего аргентинца закончится контракт с английским клубом.



Агуеро выступает за "Манчестер Сити" с лета 2011 года, проведя за "горожан" 370 матчей, забив 254 гола и отдав 73 голевые передачи.



Источник: Calciomercato.