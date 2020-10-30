Колумбиец получил болезненный удар в пах от защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в матче 5-го тура чемпионата Англии. 30 октября "твиттер" talkSPORT опубликовал новость о том, что Хамес до сих пор страдает от травмы. В комментариях под этим постом порноактриса написала: "Ой! Надеюсь, с тобой все в порядке".
Напомним, что Хамес перешел в "Эвертон" из "Реала" в 2020 году. В нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги 29-летний полузащитник принял участие в 6-и матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Источнник: "твиттер" talkSPORT
Порноактриса поддержала Хамеса, который получил болезненный удар в пах от ван Дейка
Звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт выступила в поддержку полузащитника "Эвертона" Хамеса Родригеса.
Фото: "инстаграм" Кендры Ласт
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