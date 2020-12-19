Вейналдум может перейти в "Интер"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов миланского "Интера".

Фото: ФК "Ливерпуль"

Контракт 30-летнего голландца с английским клубом истекает летом 2021 года, и игрок отказался его продлевать. Таким образом, с 1 января "Интер" сможет вести переговоры с футболистом. Ранее сообщалось об интересе к Вейналдуму со стороны "Барселоны".



В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. По оценке портала transfermarkt, сделка по переходу Вейналдума может обойтись "Интеру" в 40 млн евро.



Источник: Tuttomercatoweb