Вейналдум может перейти в "Интер"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум попал в сферу интересов миланского "Интера".
Фото: ФК "Ливерпуль"
Контракт 30-летнего голландца с английским клубом истекает летом 2021 года, и игрок отказался его продлевать. Таким образом, с 1 января "Интер" сможет вести переговоры с футболистом. Ранее сообщалось об интересе к Вейналдуму со стороны "Барселоны".

В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. По оценке портала transfermarkt, сделка по переходу Вейналдума может обойтись "Интеру" в 40 млн евро.

Источник: Tuttomercatoweb

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вейналдум Ливерпуль Интер Серия А АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Динамо" проявляет интерес к защитнику "Фейеноорда"
Источник: Кокорин может вернуться в "Сочи" 2
"Спартак" хочет продлить контракты с Ребровым и Ещенко 3
Разбитый «Зенитом» «Спартак», ошарашенный «Химками» «Локомотив» и прочие. Сборная неудачников 19 тура РПЛ 1
Источник: Камоцци не занимается поисками главного тренера для "Спартака" 1
Источник: Моуринью обсудил с Модричем возможное возвращение хорвата в "Тоттенхэм"
Соболев прокомментировал игру Кутепова в нападении
"Локомотив" продлил контракт с Рыбусом 2
Хавбек "Леона" Акино, которым интересуется "Спартак", сообщил о желании сменить клуб 2
22-летний игрок "Барселоны" может закончить карьеру из-за травмы
Вейналдум может перейти в "Интер"
Это'О: чемпионат мира в России – пока что лучший за всю историю
"Все зависит от "Ливерпуля". Салах - о возможном переходе в "Барселону" или "Реал" 5
ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с "Ростовом" (видео) 1
Габулов: мы могли бы минимизировать потери из-за пандемии, если бы решили не доигрывать прошлый сезон
Агент Зинченко: интерес к Саше из РПЛ? Это слухи
Радимов - о "Спартаке" в матче с "Зенитом": светлое пятно - Зобнин. Крал и другие проиграли в единоборствах 2
Габулов: Сафонов выглядит сильнее Максименко и в РПЛ, и в еврокубках 8
Источник: "Вест Хэм" интересуется полузащитником "Спартака" Кралом 9
Радимов: такой "Зенит", как в матче со "Спартаком", не провалился бы в Лиге чемпионов 10
Капитан "Урала" Кулаков поставил оценку выступлению своей команды в уходящем году
Чалов: в прошедшем году очень запомнился последний матч с "Ростовом"
Радимов: никогда не видел такого трусливого "Спартака", как с "Зенитом"! Весь матч оборонялся 23
Чалов стал самым молодым автором трех хет-триков в чемпионатах России 1
Тикнизян: ЦСКА показал, что может бороться за первое место 5
Капитан "Урала" Кулаков: не понимаю, почему "Тамбов" все списали. Каждый матч бьются 1
Тикнизян стал двухсотым футболистом ЦСКА, сыгравшим за клуб полный матч чемпионата России
Вундеркинд Мукоко забил самый юный гол в истории Бундеслиги, но не спас "Боруссию" от проигрыша "Униону" 9
Мощь хавбеков «Зенита», Чалов против желтых, гений Нобоа и чудо Кухарчука. Сборная лучших игроков 19 тура РПЛ 2
Соболев рассказал, когда вернется в состав "Спартака" 2
Все новости
-