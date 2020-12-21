"МЮ" и "Ман Сити" поборются с "Реалом" за Алабу

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям источника, в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Представители этих клубов уже вышли на связь с агентом Алабы Пини Захави. При этом на игрока также претендует "Реал".



Отметим, что контракт Алабы с "Баварией" истекает по окончании сезона. Ранее игрок отказался продлевать соглашение с клубом.



Источник: AS