"МЮ" и "Ман Сити" поборются с "Реалом" за Алабу

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям источника, в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Представители этих клубов уже вышли на связь с агентом Алабы Пини Захави. При этом на игрока также претендует "Реал".

Отметим, что контракт Алабы с "Баварией" истекает по окончании сезона. Ранее игрок отказался продлевать соглашение с клубом.

Источник: AS

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Теги: Алаба Бавария Реал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Зарубежные трансферы
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