"Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа". Павлюченко рассказал о шутке Реднаппа

Бывший форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал о забавном эпизоде, произошедшем во время его выступлений за "шпор".

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