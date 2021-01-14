Павлюченко сообщил, что в Англии полгода с ним работал переводчик по имени Андрей. По его словам, Харри Реднаппа, в ту пору тренировавшего "Тоттенхэм", раздражало наличие переводчика, поскольку тот был человеком не из команды. Также Павлюченко сообщил о шутке Реднаппа, связанной с переводчиком.
"Как-то на тренировке я подозвал Андрея, и он так втопил в мою сторону, что Реднапп потом выдал в одном из интервью: "Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа", - рассказал Павлюченко.
Напомним, что Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" в 2008-2011 годах.
Источник: Чемпионат
"Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа". Павлюченко рассказал о шутке Реднаппа
Бывший форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал о забавном эпизоде, произошедшем во время его выступлений за "шпор".
Фото: Getty Images
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