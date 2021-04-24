В частности, Фирмино включил в свой список партнеров по "Ливерпулю" - Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Также он выбрал защитника "Челси" Тьяго Силву.
"Ван Дейк, Джо Гомес… Имелось в виду из числа соперников "Ливерпуля"? Не-не! Ван Дейка и Джо Гомеса оставляем, а третьего я тогда подумаю. Кого бы взять третьим? Давайте назову… Пффф… Даже не знаю. Выберу Тьяго Силву", - сказал Фирмино.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ Фирмино провел за "Ливерпуль" 30 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. На данный момент "красные" занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата (53 очка).
Источник: Чемпионат
Фирмино: было ли мне жалко "Спартак" из-за разгрома на "Энфилде" со счетом 0:7? Клянусь, я не помню этого матча!
Фирмино назвал троих защитников, против которых сложнее всего играть
Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино назвал троих защитников, против которых ему сложнее всего играть.
Фото: Getty Images
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