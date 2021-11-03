Источник: Харри Кейн передумал покидать "Тоттенхэм" после назначения Конте

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн больше не собирается уходить из лондонской команды после прихода в нее итальянского специалиста Антонио Конте.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, Кейн считает, что с тренером такого уровня "Тоттенхэм" сможет бороться за высокие места в АПЛ. Назначение итальянца обрадовало и остальных игроков команды.



Напомним, этим летом Харри Кейн хотел уйти из "Тоттенхэма" в "Манчестер Сити", но президент лондонцев Дэниел Леви не отпустил форварда, несмотря на их договоренности. 125 млн фунтов показались Леви недостаточной суммой за нападающего.



Антонио Конте назначили в "Тоттенхэм" после увольнения Нуну Эшпириту Санту, под руководством которого команда набрала 15 очков после 10 туров и расположилась на 10-м месте в АПЛ.



Харри Кейн в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей. Трансферная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 120 млн евро.



Источник: The Sun

