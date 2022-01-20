Де Лигтом интересуются "Барселона", "Челси" и "Бавария"

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может покинуть "Ювентус".

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Как сообщает источник, защитника могут подписать сразу несколько топ-клубов из разных чемпионатов - "Барселона", "Челси" и "Бавария". При этом отмечается, что голландец обойдется желающим минимум в 65 млн евро. В 2019-м "Ювентус" заплатил за него "Аяксу" 85 млн евро.



В нынешнем розыгрыше серии А на счету Де Лигта 18 матчей, в которых он забил 1 мяч. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до лета 2024-го года.



"Ювентус" после 22-х матчей занимает пятое место в Серии А. В активе команды Массимилиано Аллегри 41 очко.



Источник: La Repubblica