"Нам будут положены солидарные выплаты в случае его перехода. Сумма считается очень легко. Около € 300 тыс. Думаю, да. Но я пока точно не считал… Сделаем запрос, если он перейдет. Нам должны будут выплатить. Но сейчас в связи с санкциями сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платит ей, а она – нам", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Зинченко в скором времени может сменить команду – сообщалось, что на подписание украинского полузащитника нацелен "Арсенал".
В минувшем сезоне футболист принял участие в 15-ти матчах "Сити" в Английской Премьер-лиге и записал на свой счет 4 голевых передачи.
Зинченко пополнил состав "Уфы" в феврале 2015 года и играл за башкирский коллектив до июля 2016-го.
Газизов: в случае перехода Зинченко из "МС" "Уфе" положено около 300 тыс евро
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил информацию, что клуб получит солидарные выплаты от "Манчестер Сити" в случае перехода полузащитника "горожан" Александра Зинченко.
Фото: ФК "Уфа"