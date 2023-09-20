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Смертин признался, что ему не нравился Моуринью

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Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.
Фото: "Чемпионат"
Они вместе работали в "Челси". По словам Смертина, ему не нравился Моуринью, но, как считает экс-футболист, именно таким человеком и нужно быть, если руководишь футбольной командой.

"Чтобы быть тренером, нужно быть жёстким. Добрый тренер — это не тренер. Тот же Жозе Моуринью был жёстким, неприятным, как человека я его совсем не любил, но при этом дико уважал как тренера", — цитирует Смертина Legalbet.

Смертин выступал за "Челси" с 2003 по 2006 годы. При этом он дважды уходил в аренду. В общей сложности россиянин провёл за лондонцев 25 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.


Смертин Моуринью Челси
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