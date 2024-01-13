Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
2 - 3 2 3
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
3 - 0 3 0
ВильярреалЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Гранада2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
СалернитанаЗавершен
Верона
2 - 1 2 1
ЭмполиЗавершен
Монца
1 - 3 1 3
Интер2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
АйнтрахтЗавершен
Аугсбург
0 - 1 0 1
БайерЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
0 - 3 0 3
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
1 - 3 1 3
РеймсЗавершен
Ренн
2 - 0 2 0
Ницца2 тайм

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Ньюкаслом". Один из голов на счету де Брейне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" в матче 21-го тура АПЛ.
Фото: Getty Images
Матч чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Манчестером Сити" завершился волевой победой гостей. Счет в матче открыл Бернарду Силва, однако еще до перерыва "сороки" вышли вперед усилиями Исака и Гордона.

Победу "Ман Сити" принес Кевин де Брейне, появившийся на поле на 69-й минуте вместо Бернарду Силвы. На 74-й минуте бельгиец сравнял счет, а уже на 90+1-й отдал результативную передачу на Оскара Бобба. Де Брейне вышел на поле в АПЛ в составе "Ман Сити" впервые с августа, когда он получил травму в матче 1-го тура против "Бернли".

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 43 очка и поднялись на 2-е место в АПЛ, обойдя в турнирной таблице "Астон Виллу". "Ньюкасл" остался на 10-й строчке с 29-ю очками.

13 января 2024. Ньюкасл - Манчестер Сити 2 - 3

Чемпионат Англии

21 тур

Голы: Исак, 35, Гордон, 37 - Бернарду Силва, 26, де Брейне, 74, Бобб, 90+1.

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Исак.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Альварес.

Предупреждения: Бруно Гимараэс, 21, Родри, 45+4, Бернарду Силва, 55.

Манчестер Сити АПЛ Ньюкасл Де Брейне
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится