"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Ньюкаслом". Один из голов на счету де Брейне

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" в матче 21-го тура АПЛ.

Фото: Getty Images

Матч чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Манчестером Сити" завершился волевой победой гостей. Счет в матче открыл Бернарду Силва, однако еще до перерыва "сороки" вышли вперед усилиями Исака и Гордона.



Победу "Ман Сити" принес Кевин де Брейне, появившийся на поле на 69-й минуте вместо Бернарду Силвы. На 74-й минуте бельгиец сравнял счет, а уже на 90+1-й отдал результативную передачу на Оскара Бобба. Де Брейне вышел на поле в АПЛ в составе "Ман Сити" впервые с августа, когда он получил травму в матче 1-го тура против "Бернли".



Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 43 очка и поднялись на 2-е место в АПЛ, обойдя в турнирной таблице "Астон Виллу". "Ньюкасл" остался на 10-й строчке с 29-ю очками.



13 января 2024. Ньюкасл - Манчестер Сити 2 - 3



Чемпионат Англии



21 тур



Голы: Исак, 35, Гордон, 37 - Бернарду Силва, 26, де Брейне, 74, Бобб, 90+1.



"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Исак.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Альварес.



Предупреждения: Бруно Гимараэс, 21, Родри, 45+4, Бернарду Силва, 55.