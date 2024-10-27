Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
КраснодарНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
АтлетикНе начат

Аршавин назвал игрока сборной Украины никакущим

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил тренировку игрока лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко.
Фото: IMAGO
"Зина никакущий! Стоит в центре поля, его команду возят", - сказал Аршавин в видео, которое в своем телеграм-канале опубликовал спортивный журналист Тимур Журавель.

Андрей Аршавин и Тимур Журавель 27 октября в Лондоне сходили на матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором друг с другом встретились "Арсенал" и "Ливерпуль". Команды в конечном итоге не смогли выявить победителя (2:2).

После завершения матча Аршавин и Журавель остались в ложе и стали наблюдать за тренировочной двусторонней игрой футболистов лондонского "Арсенала", которые не принимали участие в матче с "Ливерпулем" или провели на поле небольшое количество минут. Среди участвующих футболистов был игрок сборной Украины Александр Зинченко.

27-летний левый защитник выступает за "Арсенал" с июля 2022 года. Кроме того, он был игроком таких команд, как "Уфа", "Манчестер Сити", "ПСВ".

Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль Андрей Аршавин Тимур Журавель Сборная Украины
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится