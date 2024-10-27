"Зина никакущий! Стоит в центре поля, его команду возят", - сказал Аршавин в видео, которое в своем телеграм-канале опубликовал спортивный журналист Тимур Журавель.
Андрей Аршавин и Тимур Журавель 27 октября в Лондоне сходили на матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором друг с другом встретились "Арсенал" и "Ливерпуль". Команды в конечном итоге не смогли выявить победителя (2:2).
После завершения матча Аршавин и Журавель остались в ложе и стали наблюдать за тренировочной двусторонней игрой футболистов лондонского "Арсенала", которые не принимали участие в матче с "Ливерпулем" или провели на поле небольшое количество минут. Среди участвующих футболистов был игрок сборной Украины Александр Зинченко.
27-летний левый защитник выступает за "Арсенал" с июля 2022 года. Кроме того, он был игроком таких команд, как "Уфа", "Манчестер Сити", "ПСВ".
Аршавин назвал игрока сборной Украины никакущим
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил тренировку игрока лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко.
Фото: IMAGO