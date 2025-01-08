Metaratings: агенты Хусанова выбрали "Манчестер Сити". Защитник оформляет рабочую визу

По информации СМИ, защитник французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов приступил к оформлению рабочей визы для того, чтобы перейти в английский "Манчестер Сити".

Фото: IMAGO





Кроме того, сказано, что агентство, которое представляет интересы узбекского игрока, остановило свой выбор в пользу "Манчестер Сити", так как главный тренер команды Пеп Гвардиола проявляет личную заинтересованность в футболисте.



Абдукодир Хусанов выступает за "Ланс" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Узбекистана в 12 млн евро.



Источник: Сообщается, что 20-летний футболист вместе со своими представителями на прошлой неделе сдал все документы, которые требуются для получения визы в Великобританию. По предварительной информации, Хусанов и его агенты смогут прилететь в Манчестер для того, чтобы заключить соглашение с "горожанами" до конца января.Кроме того, сказано, что агентство, которое представляет интересы узбекского игрока, остановило свой выбор в пользу "Манчестер Сити", так как главный тренер команды Пеп Гвардиола проявляет личную заинтересованность в футболисте.Абдукодир Хусанов выступает за "Ланс" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Узбекистана в 12 млн евро.Источник: Metaratings

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Манчестер Сити