Аморим опроверг слухи о переходе Бруну Фернандеша в "Реал"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что полузащитник Бруну Фернандеш не покинет клуб, несмотря на слухи о возможном трансфере в «Реал».

Фото: IMAGO

«Этот игрок нам нужен. Он никуда не уходит, и мы уже поговорили с ним об этом. Мы полностью контролируем эту ситуацию, и я вижу, что Бруну счастлив в нашей команде. Мы хотим, чтобы лучшие игроки оставались с нами», — заявил Аморим пресс?службе «Манчестер Юнайтед».



Ранее Daily Star сообщил, что мадридцы готовы предложить за 30-летнего португальца более 100 миллионов евро.



Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Он перешёл в этот клуб из «Спортинга» за 65 миллионов евро. За это время он сыграл 277 матчей, забил 95 голов и отдал 82 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.



По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего португальского футболиста составляет 55 миллионов евро.



Следует отметить, что полузащитник является капитаном команды и занимает второе место по количеству игрового времени, проведенного на поле в текущем сезоне.

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Реал