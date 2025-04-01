Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
21:45
ФулхэмНе начат
Вулверхэмптон
21:45
Вест ХэмНе начат
Ноттингем Форест
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:30
Реал СосьедадНе начат

Кубок Италии

Новости
Эмполи
22:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:45
БайерНе начат

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
22:10
ПСЖНе начат

Аморим опроверг слухи о переходе Бруну Фернандеша в "Реал"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что полузащитник Бруну Фернандеш не покинет клуб, несмотря на слухи о возможном трансфере в «Реал».
Фото: IMAGO
«Этот игрок нам нужен. Он никуда не уходит, и мы уже поговорили с ним об этом. Мы полностью контролируем эту ситуацию, и я вижу, что Бруну счастлив в нашей команде. Мы хотим, чтобы лучшие игроки оставались с нами», — заявил Аморим пресс?службе «Манчестер Юнайтед».

Ранее Daily Star сообщил, что мадридцы готовы предложить за 30-летнего португальца более 100 миллионов евро.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Он перешёл в этот клуб из «Спортинга» за 65 миллионов евро. За это время он сыграл 277 матчей, забил 95 голов и отдал 82 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего португальского футболиста составляет 55 миллионов евро.

Следует отметить, что полузащитник является капитаном команды и занимает второе место по количеству игрового времени, проведенного на поле в текущем сезоне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится