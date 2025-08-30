Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
РубинНе начат
Зенит
16:15
Нижний НовгородНе начат
Спартак
18:30
СочиНе начат
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗ1 тайм
Енисей
13:30
СоколНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Ротор
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
14:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЭвертонНе начат
Сандерленд
17:00
БрентфордНе начат
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
АтлетикоНе начат
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
ЛилльНе начат
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

"Бавария" арендовала нападающего "Челси" с опцией выкупа €80 млн — Романо

«Бавария» и «Челси» согласовали сделку по аренде форварда Николаса Джексона на один сезон.
Фото: IMAGO
По информации журналиста Фабрицио Романо За аренду мюнхенский клуб выплатит €15 млн, а при желании сможет выкупить футболиста за €80 млн.

Джексон присоединился к «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года за 37 миллионов евро. С тех пор 23-летний нападающий провёл 81 матч во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2033 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Джексона составляет 50 миллионов евро.

