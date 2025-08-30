"Бавария" арендовала нападающего "Челси" с опцией выкупа €80 млн — Романо

«Бавария» и «Челси» согласовали сделку по аренде форварда Николаса Джексона на один сезон.

По информации журналиста Фабрицио Романо За аренду мюнхенский клуб выплатит €15 млн, а при желании сможет выкупить футболиста за €80 млн.



Джексон присоединился к «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года за 37 миллионов евро. С тех пор 23-летний нападающий провёл 81 матч во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2033 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Джексона составляет 50 миллионов евро.

