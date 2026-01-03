"Арсенал" в результативном матче обыграл "Борнмут" и укрепил лидерство в АПЛ

"Арсенал" одержал выездную победу над "Борнмутом" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Фото: ФК "Арсенал"
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Ключевую роль в успехе гостей сыграл Деклан Райс, оформивший дубль. В первом голевом эпизоде полузащитнику ассистировал Мартин Эдегор, во втором - Букайо Сака. Ещё один мяч в составе "канониров" забил Габриэль Жезус. У хозяев отличились Эванилсон и Эли Крупи.

Победа стала для "Арсенала" седьмой подряд во всех турнирах. Команда Микеля Артеты с 48 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая идущую второй "Астон Виллу" на шесть баллов.

"Борнмут" после этого тура располагается на 15-й позиции в чемпионате Англии, имея 23 очка.

