"Арсенал" в результативном матче обыграл "Борнмут" и укрепил лидерство в АПЛ

Арсенал " одержал выездную победу над "Борнмутом" в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Фото: ФК "Арсенал"

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба.



Ключевую роль в успехе гостей сыграл Деклан Райс, оформивший дубль. В первом голевом эпизоде полузащитнику ассистировал Мартин Эдегор, во втором - Букайо Сака. Ещё один мяч в составе "канониров" забил Габриэль Жезус. У хозяев отличились Эванилсон и Эли Крупи.



Победа стала для "Арсенала" седьмой подряд во всех турнирах. Команда Микеля Артеты с 48 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая идущую второй "Астон Виллу" на шесть баллов.



"Борнмут" после этого тура располагается на 15-й позиции в чемпионате Англии, имея 23 очка.

Арсенал