"Арсенал" в результативном матче обыграл "Борнмут" и укрепил лидерство в АПЛ

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба.
Ключевую роль в успехе гостей сыграл Деклан Райс, оформивший дубль. В первом голевом эпизоде полузащитнику ассистировал Мартин Эдегор, во втором - Букайо Сака. Ещё один мяч в составе "канониров" забил Габриэль Жезус. У хозяев отличились Эванилсон и Эли Крупи.
Победа стала для "Арсенала" седьмой подряд во всех турнирах. Команда Микеля Артеты с 48 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая идущую второй "Астон Виллу" на шесть баллов.
"Борнмут" после этого тура располагается на 15-й позиции в чемпионате Англии, имея 23 очка.