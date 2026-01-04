Marca: "Реал" хочет заполучить игрока "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри может оказаться в мадридском "Реале".

Фото: ФК "Манчестер Сити"

По информации Marca, руководство "сливочных" продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг испанского полузащитника и сохраняет к нему устойчивый интерес. При этом в ближайшее время мадридский клуб не планирует переходить к активным действиям на трансферном рынке.



Отмечается, что контракт Родри рассчитан до лета 2027 года. В "Реале" рассматривают вариант с выжидательной позицией, рассчитывая в будущем воспользоваться ситуацией, если футболист не сумеет договориться с "Манчестер Сити" о продлении соглашения. В таком случае мадридцы могут попытаться снизить запрашиваемую стоимость игрока.



Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная цена полузащитника оценивается в 75 миллионов евро.

