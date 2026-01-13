"Ливерпуль" в матче с пятью голами обыграл "Барнсли"

В третьем раунде Кубка Англии "Ливерпуль" с крупным счётом обыграл "Барнсли".

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 4:1. Мерсисайдцы быстро открыли счёт: в первом тайме встречи отличились Доминик Собослаи и Джереми Фримпонг. Две результативные передачи записал на свой счёт Алексис Макаллистер.



Под занавес основного времени Флориан Вирц довёл преимущество хозяев до трёх голов, а в компенсированное время Уго Экитике закрепил итоговый результат. Единственный мяч гостей забил Адам Филлипс.



Команда Арне Слота вышла в 1/16 финала Кубка Англии, где ее соперником станет "Брайтон".