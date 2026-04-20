Несмотря на результат очной встречи, аналитическая модель по-прежнему отдаёт предпочтение лондонскому клубу: вероятность чемпионства "Арсенала" оценивается в 73%, тогда как у "Манчестер Сити" - 27%.
После 33 туров "Арсенал" возглавляет таблицу с 70 очками. "Манчестер Сити" идёт вторым, имея 67 баллов, при этом у команды остаётся матч в запасе.
Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки в АПЛ после поражения "Арсенала"
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ после матча 33-го тура между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", в котором победу со счётом 2:1 одержали "горожане".
