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Гвардиол приостановил переговоры с "Манчестер Сити" на фоне интереса "Реала" - AS

Будущее защитника "Манчестер Сити" Йошко Гвардиола остаётся неопределённым.
Фото: Getty Images
Как пишет AS, хорватский футболист не торопится продлевать соглашение с английским клубом, поскольку рассматривает возможные варианты продолжения карьеры на фоне интереса со стороны "Реала". По данным источника, 24-летний игрок входит в число приоритетных целей мадридского клуба для усиления оборонительной линии.

Несмотря на действующий контракт до лета 2028 года, руководство "Манчестер Сити" уже предложило хорвату новое соглашение. В клубе рассчитывают сохранить одного из ключевых игроков, однако сам футболист попросил время на принятие решения.

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