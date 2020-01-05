Кто сможет взять свой очередной титул? Можно выбрать от 1 до 3 вариантов

"Барселона" "Бавария" "Ювентус" Никто





Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать

Европейские топ-чемпионаты потихоньку пробуждаются – самое время за ними следить, пока любимая и ужасная РПЛ на паузе. Даже «Бавария» и «Ювентус» могут финишировать ниже первой строчки.

Фото: Goal.com