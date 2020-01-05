» » » Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать

Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать

Европейские топ-чемпионаты потихоньку пробуждаются – самое время за ними следить, пока любимая и ужасная РПЛ на паузе. Даже «Бавария» и «Ювентус» могут финишировать ниже первой строчки.
Фото: Goal.com

Англия


Когда АПЛ потеряла статус лучшей лиги мира, она компенсировала уровень команд интригой: никто не мог взять титул дважды подряд, а чемпионом становился даже «Лестер». Но затем Пеп Гвардиола и Юрген Клопп сколотили суперкоманды: «Сити» установил рекорд по очкам (100), а на следующий год защитил звание в лучшей чемпионской гонке в истории.

С триумфатором текущего сезона всё уже понятно – «Ливерпуль» обязан впервые за 30 лет стать чемпионом Англии. Весь вопрос – в рекордах. «Сити» два года назад 4 раза сыграл вничью и дважды проиграл, у «Ливерпуля» же после более чем половины дистанции лишь одна ничья – нечто запредельное.

Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать

Ещё одна интрига – борьба за лигочемпионскую четвёрку: «Челси» довольно нестабилен, но конкуренты пока этим не пользуются. Здесь у «МЮ» и «Арсенала» (да и «Вулвз», кстати!) есть дополнительная возможность квалифицироваться через Лигу Европы. Пробиться же в неё может кто угодно вплоть до новой команды Карло Анчелотти – возможно, для этого хватит 7-го места. Борьба за выживание тоже будет плотной: отвалился пока лишь «Норвич».


Франция


Если в Англии сезон и не думал прерываться, то во Франции он вчера рестартовал после небольшой паузы кубковыми матчами. В чемпионате, несмотря на высочайшую плотность в середине таблицы, интриг осталось не так много – «ПСЖ» и «Марсель» серьёзно оторвались от всех, а «Ним» и «Тулуза» – отстали.


Так что основной вопрос – третье лигочемпионское место, за которое может побороться тот же «Лион», идущий 12-м. Всего в 5 очках от «Ренна» и «Монако», но в ближайшее время отрыв увеличится: у команды Головина два матча подряд с «ПСЖ». А вот затем Александру предстоит очень важный отрезок, где нельзя будет терять очки нигде: ещё один сезон без еврокубков или даже конкретно без Лиги чемпионов – и карьера Головина рискует зачахнуть во французском середняке.

Германия


«Бавария» уничтожает немецкий футбол: мюнхенцы 7 раз подряд стали чемпионами, хотя раньше «рекордмайстер» всегда останавливался на третьем титуле подряд. В этом сезоне готовится долгожданная смена власти, причём поход против доминатора возглавила отнюдь не дортмундская «Боруссия».


«РБ Лейпциг» невероятно крут не только в устах тренеров и игроков «Зенита», но в Бундеслиге, а главным преследователем «быков» является команда из Мёнхенгладбаха! «Бавария» всего лишь третья и всем, кроме мюнхенских болельщиков, хочется, чтобы при Флике она поднялась максимум на одну строчку. Внизу же больно наблюдать за «Вердером», который рискует отправиться вслед за «Гамбургом» и «Штутгартом».

Италия


В Серии А все тоже жаждут опрокидывания гегемона с его, как сказал бы Алекс Фергюсон, насеста. «Юве» пошёл даже дальше «Баварии» и выиграл 8 скудетто подряд, но Антонио Конте как всегда блестяще проводит операцию по мгновенному преображению проблемной команды в чемпионате (увы, в пакет услуг входит опция конфуза в еврокубках).

Впрочем, цель опередить «Ювентус» настолько привлекательна, что о Лиге чемпионов «Интеру» стоит быстро забыть. Лидерство туринцев условно: на официальном сайте Серии А первое место вовсе занимает «Интер», потому что их система подсчёта учитывает личные встречи только после того, как состоятся обе (первую выиграл «Ювентус»). В любом случае, в Италии впервые за долгие года идёт настоящая чемпионская гонка, о которой Турину приходится волноваться.


В лигочемпионскую зону запрыгнули обе римские команды, а суперзрелищная «Аталанта» находится на отдалении. Проблемные «Наполи» с «Миланом», которым не помогают смены тренеров, готовы пролететь даже мимо Лиги Европы, «Фиорентина» вовсе рискует вылететь.

Испания


Если ранее мы говорили всё-таки о нишевых чемпионатах, то Примера благодаря «Барселоне» и «Реалу» остаётся мэйнстримом. Проблема в том, что настоящего противостояния этих клубов за чемпионский титул мы давненько не видели. В прошлом сезоне «Барса» опередила «Реал» на 19 очков, ранее – на 17. Лишь в сезоне 16/17 Мадрид выиграл титул (единственный после чемпионата 11/12) с 3-очковым преимуществом.

Сейчас «Барселона» и «Реал» – не сильнейшие команды мира, но их внутренняя борьба очень интригует и делает важным каждый матч, которые в предыдущие сезоны казались проходными. Команды нестабильны – «Барса» взяла и упустила победу с худшей командой Лиги, а Мадрид уже снова идёт вровень.


«Атлетико» и «Севилья», видимо, попадут в Лигу чемпионов, хотя в прошлом сезоне «Валенсия» очень мощно накатила на финиш. «Хетафе» тогда упустил, видимо, единственный свой шанс сыграть в главном турнире. Печально дела обстоят у «Сельты» – даже другая бывшая команда Валерия Карпина чуть выше.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Ливерпуль Ювентус Интер Барселона Реал Монако Бавария РБ Лейпциг
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия М 17 35
3 Бавария 17 33
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 17 30
6 Байер 17 28
7 Хоффенхайм 17 27
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 19 40
2 Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Валенсия 19 31
7 Хетафе 19 30
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Абелардо: моим парням стоит гордиться игрой против "Барселоны"
"Арсенал" хочет подписать Зиеха. "Аякс" хочет получить за игрока 50 млн евро
Гарсия: победа со счетом 7:0 хороша для обретения уверенности 1
"Наполи" предложил 15 миллионов евро за Акунью, которым интересовался "Зенит" 1
Брума пропустит сбор ПСВ в Катаре из-за просроченного паспорта
Ренар просит вернуть награду The Best, которую украли из ее чемодана в поезде
Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать 2
Эдерсон завершил карьеру
Тренер сборной Швеции не исключает возвращения Ибрагимовича
"Вест Хэм" готов вступить в борьбу за Кулибали
"Челси" хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе
Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа
Громыко: в "Шахтере" хотели "убить" меня, прижимали со всех сторон 3
Артета: Бьелса заставляет свою команду биться до конца и никогда не сдаваться
Алдервейрелд: мог бы зарабатывать намного больше, но выбрал верность "Тоттенхэму" 1
Адриан: прямо сейчас Клопп - лучший тренер в мире
Эдегор обошёл Холанда в борьбе за награду лучшему игроку года в Норвегии
Роналду не попал в команду года ФИФА
"Астон Вилла" может подписать Адебайора 1
Суарес: есть ощущение, что "Барселона" потеряла два очка
"Наполи" попытается подписать Карраско
В Швеции статую Ибрагимовича опрокинули с постамента, подпилив ноги 9
ЦСКА проведёт товарищеский матч с чемпионом Ирландии на сборах в Испании
Вальверде - о ничьей с "Эспаньолом": сравняв в конце, получаешь одно очко, упустив преимущество – теряешь два
"Реал" заплатит за Рейньера 30 млн евро. Хавбек сначала будет играть за "Кастилью" 1
Форвард "Порт Вейла" Поуп - о Стоунзе: я ошибся, сказав, что смогу забивать по 40 голов, играя против него. Скорее по 50
Сульшер: Погба не покинет "МЮ" в январе
Все матчи Кубка Англии начнутся с задержкой из-за внимания к психическому здоровью 1
Капелло: сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в жизни Бэйла
Косми возглавил "Перуджу" после увольнения Оддо
Все новости