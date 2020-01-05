Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать

Англия
Когда АПЛ потеряла статус лучшей лиги мира, она компенсировала уровень команд интригой: никто не мог взять титул дважды подряд, а чемпионом становился даже «Лестер». Но затем Пеп Гвардиола и Юрген Клопп сколотили суперкоманды: «Сити» установил рекорд по очкам (100), а на следующий год защитил звание в лучшей чемпионской гонке в истории.
С триумфатором текущего сезона всё уже понятно – «Ливерпуль» обязан впервые за 30 лет стать чемпионом Англии. Весь вопрос – в рекордах. «Сити» два года назад 4 раза сыграл вничью и дважды проиграл, у «Ливерпуля» же после более чем половины дистанции лишь одна ничья – нечто запредельное.
Ещё одна интрига – борьба за лигочемпионскую четвёрку: «Челси» довольно нестабилен, но конкуренты пока этим не пользуются. Здесь у «МЮ» и «Арсенала» (да и «Вулвз», кстати!) есть дополнительная возможность квалифицироваться через Лигу Европы. Пробиться же в неё может кто угодно вплоть до новой команды Карло Анчелотти – возможно, для этого хватит 7-го места. Борьба за выживание тоже будет плотной: отвалился пока лишь «Норвич».
Франция
Если в Англии сезон и не думал прерываться, то во Франции он вчера рестартовал после небольшой паузы кубковыми матчами. В чемпионате, несмотря на высочайшую плотность в середине таблицы, интриг осталось не так много – «ПСЖ» и «Марсель» серьёзно оторвались от всех, а «Ним» и «Тулуза» – отстали.
Так что основной вопрос – третье лигочемпионское место, за которое может побороться тот же «Лион», идущий 12-м. Всего в 5 очках от «Ренна» и «Монако», но в ближайшее время отрыв увеличится: у команды Головина два матча подряд с «ПСЖ». А вот затем Александру предстоит очень важный отрезок, где нельзя будет терять очки нигде: ещё один сезон без еврокубков или даже конкретно без Лиги чемпионов – и карьера Головина рискует зачахнуть во французском середняке.
Германия
«Бавария» уничтожает немецкий футбол: мюнхенцы 7 раз подряд стали чемпионами, хотя раньше «рекордмайстер» всегда останавливался на третьем титуле подряд. В этом сезоне готовится долгожданная смена власти, причём поход против доминатора возглавила отнюдь не дортмундская «Боруссия».
«РБ Лейпциг» невероятно крут не только в устах тренеров и игроков «Зенита», но в Бундеслиге, а главным преследователем «быков» является команда из Мёнхенгладбаха! «Бавария» всего лишь третья и всем, кроме мюнхенских болельщиков, хочется, чтобы при Флике она поднялась максимум на одну строчку. Внизу же больно наблюдать за «Вердером», который рискует отправиться вслед за «Гамбургом» и «Штутгартом».
Италия
В Серии А все тоже жаждут опрокидывания гегемона с его, как сказал бы Алекс Фергюсон, насеста. «Юве» пошёл даже дальше «Баварии» и выиграл 8 скудетто подряд, но Антонио Конте как всегда блестяще проводит операцию по мгновенному преображению проблемной команды в чемпионате (увы, в пакет услуг входит опция конфуза в еврокубках).
Впрочем, цель опередить «Ювентус» настолько привлекательна, что о Лиге чемпионов «Интеру» стоит быстро забыть. Лидерство туринцев условно: на официальном сайте Серии А первое место вовсе занимает «Интер», потому что их система подсчёта учитывает личные встречи только после того, как состоятся обе (первую выиграл «Ювентус»). В любом случае, в Италии впервые за долгие года идёт настоящая чемпионская гонка, о которой Турину приходится волноваться.
В лигочемпионскую зону запрыгнули обе римские команды, а суперзрелищная «Аталанта» находится на отдалении. Проблемные «Наполи» с «Миланом», которым не помогают смены тренеров, готовы пролететь даже мимо Лиги Европы, «Фиорентина» вовсе рискует вылететь.
Испания
Если ранее мы говорили всё-таки о нишевых чемпионатах, то Примера благодаря «Барселоне» и «Реалу» остаётся мэйнстримом. Проблема в том, что настоящего противостояния этих клубов за чемпионский титул мы давненько не видели. В прошлом сезоне «Барса» опередила «Реал» на 19 очков, ранее – на 17. Лишь в сезоне 16/17 Мадрид выиграл титул (единственный после чемпионата 11/12) с 3-очковым преимуществом.
Сейчас «Барселона» и «Реал» – не сильнейшие команды мира, но их внутренняя борьба очень интригует и делает важным каждый матч, которые в предыдущие сезоны казались проходными. Команды нестабильны – «Барса» взяла и упустила победу с худшей командой Лиги, а Мадрид уже снова идёт вровень.
«Атлетико» и «Севилья», видимо, попадут в Лигу чемпионов, хотя в прошлом сезоне «Валенсия» очень мощно накатила на финиш. «Хетафе» тогда упустил, видимо, единственный свой шанс сыграть в главном турнире. Печально дела обстоят у «Сельты» – даже другая бывшая команда Валерия Карпина чуть выше.