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"Лидс" уволил Марша с поста главного тренера

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"Лидс Юнайтед" отправил в отставку Джесси Марша с поста главного тренера.
Фото: ФК "Лидс"
Об этом сообщила пресс-служба клуба. Причиной увольнения послужила 7-матчевая безвыигрышная серия "павлинов" в чемпионате Англии.

49-летний специалист принял команду год назад - в феврале 2022-го. Под руководством американского специалиста "Лидс" опустился на семнадцатое место в таблице АПЛ, набрав всего 18 очков в 20 матчах. Команда потерпела четыре поражения в последних семи встречах.

В последнем туре "Лидс" в гостях уступил "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.


Лидс Юнайтед Марш АПЛ
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