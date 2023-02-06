"Лидс" уволил Марша с поста главного тренера

"Лидс Юнайтед" отправил в отставку Джесси Марша с поста главного тренера.

Фото: ФК "Лидс"

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Причиной увольнения послужила 7-матчевая безвыигрышная серия "павлинов" в чемпионате Англии.



49-летний специалист принял команду год назад - в феврале 2022-го. Под руководством американского специалиста "Лидс" опустился на семнадцатое место в таблице АПЛ, набрав всего 18 очков в 20 матчах. Команда потерпела четыре поражения в последних семи встречах.



В последнем туре "Лидс" в гостях уступил "Ноттингем Форест" со счетом 0:1.