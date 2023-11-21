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Англия сыграла вничью со сборной Северной Македонии

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Северная Македония и сборная Англии сыграли вничью в игре 10-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года (1:1).
Несмотря на ничью в последнем матче англичане уверенно выиграли групповой этап. Отрыв от Италии, занявшей итоговое второе место составил шесть очков. Сборная Северной Македонии завершает групповой этап на предпоследней, четвертой строчке.

Чемпионат Европы

10 тур

Голы: Барди, 41 - Кейн, 59.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Димоски (Ашковски, 86), Алиоски, Алими (Костадинов, 75), Барди, Атанасов (Элези, 90), Элмаз, Миовски (Ристовски, 75).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Льюис, Александер-Арнолд (Филлипс, 84), Грилиш (Рэшфорд, 84), Райс, Фоден, Сака (Палмер, 84), Уоткинс (Кейн, 58).

Предупреждения: Элмаз, 17, Льюис, 40, Александер-Арнолд, 56.

Сборная Англии Сборная Северной Македонии Евро-2024
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