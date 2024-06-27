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Бывший тренер сборной России Капелло: Италии потребуется больше скорости в матче со Швейцарией

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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы между командами Италии и Швейцарии.
Фото: сборная Италии по футболу
"Италии потребуется больше скорости в матче со Швейцарией, до сих пор мы были слишком медлительны с мячом. Самая большая ответственность лежит на нашей Серии А. В чемпионате мы видим слишком много ненужных горизонтальных передач, которые в конечном итоге замедляют игру и снижают темп", - сказал Капелло.

Сборная Италии вышла в плей-офф европейского турнира со второго места группы В. Подопечные Лучано Спаллетти набрали четыре очка, обыграв албанцев, разошлись миром с хорватами и проиграли сборной Испании. В 1/8 финала "Скуадра Адзурра" столкнется с национальной командой Швейцарии, которая заняла второе место в группе А, швейцарцы одержали победу над венграми и показали ничейный результат с хозяевами турнира немцами и сборной Шотландии. Матчи плей-офф стартуют 29 июня.

Источник: La Gazzetta dello Sport

Фабио Капелло Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Италии
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