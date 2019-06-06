Кристиан Карамбё: сборная России может повторить успех сборной СССР и выиграть ЧЕ-2020

Сборная России может повторить успех сборной СССР и выиграть чемпионат Европы в 2020 году, заявил чемпион мира и Европы француз Кристиан Карамбё после церемонии открытия Парка футбола Евро-2020 у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

"В России есть все - организация, инфраструктура, опыт. Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть", - цитирует Карамбё ТАСС.

Карамбё отметил, что чемпионат мира в 2018 году прошел в России на очень высоком уровне, он рассчитывает, что Евро-2020 так же успешно пройдет в Петербурге.
Вчера, 23:46
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