Кристиан Карамбё: сборная России может повторить успех сборной СССР и выиграть ЧЕ-2020
Сборная России может повторить успех сборной СССР и выиграть чемпионат Европы в 2020 году, заявил чемпион мира и Европы француз Кристиан Карамбё после церемонии открытия Парка футбола Евро-2020 у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
"В России есть все - организация, инфраструктура, опыт. Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть", - цитирует Карамбё ТАСС.
Карамбё отметил, что чемпионат мира в 2018 году прошел в России на очень высоком уровне, он рассчитывает, что Евро-2020 так же успешно пройдет в Петербурге.
"В России есть все - организация, инфраструктура, опыт. Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть", - цитирует Карамбё ТАСС.
Карамбё отметил, что чемпионат мира в 2018 году прошел в России на очень высоком уровне, он рассчитывает, что Евро-2020 так же успешно пройдет в Петербурге.