Александр Гришин выразил уверенность в победе сборной России над Сан-Марино

Экс-наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему не сомневается в успехе сборной России.

"Если честно, то я почти уверен в том, что результат встречи по сути предрешён. Никаких причин для того, чтобы сборная России не смогла добиться успеха в этой игре, я не вижу. Класс нашей команды выше, исполнительское мастерство тоже. Единственное, к чему нужно подойти с осторожностью, так это правильный настрой. Недооценка соперника может сыграть с командой злую шутку. Идеальным решением станет быстрый гол, который заставит Сан-Марино сражу же раскрыться. При таком сценарии игра с самого начала пойдёт как по маслу и будет нам на руку", - цитирует Гришина RT.
Теги: Гришин Сборная России Сборная Сан-Марино
Сегодня, 15:48
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