"Обращаем ваше внимание, что в день матча билеты продаваться не будут как в России, так и на территории Кипра. Стоимость билета — 820 рублей", — объявлено на официальном сайте Российского футбольного союза.
Сборная России в отборочной группе I находится на втором месте, команда Кипра — на пятом.
Билеты на гостевой сектор отборочного матча Кипр — Россия стоят 820 рублей
13 октября в Никосии на стадионе ГСП пройдёт отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Кипра и России.
фото: официальный сайт РФС
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