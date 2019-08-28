Билеты на гостевой сектор отборочного матча Кипр — Россия стоят 820 рублей

13 октября в Никосии на стадионе ГСП пройдёт отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Кипра и России.

фото: официальный сайт РФС