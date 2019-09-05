» » Роберто Манчини: не знаю, был ли матч с Арменией худшим для сборной Италии

Роберто Манчини: не знаю, был ли матч с Арменией худшим для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу со счётом 3:1 в выездном матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Армении.

"Не знаю, было ли это нашим худшим выступлением. Я сказал, что будет сложно, поскольку лёгких матчей больше не существует.

Мы плохо начали, пропустили гол. В некотором смысле, красная карточка наказала нас, потому что Армения просто сосредоточилась на защите с 10 игроками. Если бы у них не было удаления, они бы продвигались вперёд.

Люди думают, что мы, тренеры, просто говорим такие вещи, чтобы подготовить своих футболистов, но правда в том, что Армения сегодня была физически лучше", - цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Манчини Сборная Италии Сборная Армении
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гарет Бэйл: в "Реале" меня сделали козлом отпущения. Не скажу, что я счастлив на поле
Роберто Манчини: не знаю, был ли матч с Арменией худшим для сборной Италии
Карим Бензема: Бэйл - ракета, Роналду - бомбардир, а я делал так, чтобы всё работало
Полиция эвакуировала президента "Сампдории" из ресторана, окружённого ультрас
Андрей Талалаев: Рязанцев - умнейший футболист, мог бы играть в любом клубе РПЛ
Полузащитник "Рубина" Могилевец восстановился после травмы
Лукас Сантос: я уже понял, что Акинфеев - тактичный, дружелюбный человек и великолепный вратарь 1
Клаудио Маркизио отказался от перехода в "Глазго Рейнджерс"
Полузащитник сборной Италии Жоржиньо раскритиковал поле стадиона в Ереване
Павел Колобков: не можем запретить футболистам разводиться и не платить алименты
Роман Широков: Россия может выиграть Евро-2020, как Португалия три года назад 2
Зинедин Зидан убедил Мбаппе перейти в "Реал"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Кин обвинил Фергюсона в кумовстве и лицемерии
Голы Рамоса и Алькасера принесли Испании победу над Румынией
Роберто Манчини сообщил, сколько голов Балотелли нужно забить за "Брешию", чтобы вернуться в сборную Италии
У Месси есть право разорвать контракт с "Барселоной"
Кристиан Вьери: когда Месси и Роналду завершат карьеру, это будет драма для мирового футбола
Немецкая компания MAN стала официальным поставщиком автобуса для сборной России
"Краснодар" внес Кабелла, но не включил Классона в заявку на групповой этап Лиги Европы 3
Юрий Дюпин: скорее всего, я пока не готов играть в сборной России
Доктор Лю: сожалею об уходе Вартапетова из "Спартака"
Стив Кларк: Россия на ЧМ-2018 доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав
Эндрю Робертсон: Шотландия - аутсайдер в матче с Россией. Это правда жизни 2
Владимир Пономарев: думаю, что наши выиграют у шотландцев 2:0, главное - не расслабляться 1
Дмитрий Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев 1
Михаил Вартапетов: создам объединение "Красно-белые армяне"
Италия одержала победу над Арменией
Эндрю Робертсон: Слуцкий - хороший человек
Михаил Ефремов: я больше верю Глушакову, чем не верю 2
СМИ: ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса 5
Все новости