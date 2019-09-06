Бывший защитник "Хартса" Нериус Бараса в преддверии матча Шотландии и России в рамках отбора к Евро-2020 вспомнил о чудачествах экс-президента клуба Владимира Романова.
"Мы с Романовым много общались, у нас были отличные отношения. Но то, что он влазил во все дела, — это факт. И состав говорил — вплоть до того, кого на какой минуте менять. А еще у него русская советчица была — типа ясновидящей какой-то. Он даже купил аппарат тысяч за двести евро. Суть такая: суешь в него руку — и аппарат показывает, насколько ты готов к игре. Серьезно!
А у нас был молодой шотландский игрок: в пяти играх забил семь голов. Но после аппарата в состав не попал. Слабенько себя чувствовал. Я потом придумал, как этот аппарат немножко обмануть: у меня были такие показатели, что я не бегать могу, а летать. Так вот, чтобы все было нормально, надо пальцами еле-еле касаться. Чуть-чуть, не полностью. И аппарат покажет, что ты бог. Мы угорали, конечно. Я своим литовским ребятам говорил: "Хотите в состав попасть? Бокал пива — скажу, как". Ну это бред, конечно. Состав должен определять тренер, а не президент", - цитирует Бараса Sport24.ru.
Экс-игрок "Хартса": русский президент нашего клуба определял состав при помощи ясновидящей
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