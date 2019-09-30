Юрий Семин: рад вызову Жемалетдинова, на сегодняшний момент он достоин сборной России
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мыслями о дебютном вызове в сборную России полузащитника Рифата Жемалетдинова.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в "Локомотиве" проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определённый стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить", — сказал Семин в беседе с "Чемпионатом".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»