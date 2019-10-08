Лев: Нойер — номер один сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер является первым номером национальной команды. Ранее вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген делал заявления, что хочет играть в основе сборной.



"Как я уже говорил несколько раз ранее, Мануэль Нойер — наш капитан, и следовательно он является нашим номером один на данном этапе, если не произойдет ничего непредвиденного", — приводит слова Лева Kicker.



Ранее конкурент Нойера за место в воротах немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген, на клубном уровне выступающий за "Барселону", выразил недовольство своим положением в команде. Тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года — с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0).