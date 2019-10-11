Тренер сборной Литвы: сборная Украины - прекрасный пример для нас

Главный тренер национальной команды Литвы Вальдас Урбонас дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 со сборной Украины."Мы сделали выводы после матча в Вильнюсе и скорректировали свой состав. Думаю, некоторым футболистам удалось себя проявить. Мы немного сдерживали украинцев в контроле мяча на нашей половине поля. Но, по моему мнению, сегодня всё решило высокое индивидуальное мастерство украинских игроков. Думаю, сборная Украины является прекрасным примером для нас", - цитирует Урбонаса пресс-служба Украинской ассоциации футбола.