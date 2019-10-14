В матче 8-го тура группового этапа Евро-2020 Англия обыграла Болгарию со счетом 6:0.
Чемпионат Европы
8 тур
Голы: Рэшфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, 69, Кейн, 85
Болгария: П. Илиев — Пашов, Терзиев, Хаджиев, Занев — И. Попов, Сармов (Краев, 46), Десподов, Костадинов, Вандерсон (Малинов, 76) — Иса (Иванов, 68).
Англия: Пикфорд — Триппьер, Мингс, Магуайр, Чилуэлл — Дж. Хендерсон, Баркли (Маунт, 72), Уинкс — Рэшфорд (Уилсон, 76), Кейн, Стерлинг (Санчо, 73).
Предупреждения: Хендерсон, 4
Англия разгромила Болгарию со счетом 6:0
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