Гризманн: на ЧМ Франции не нужно было столько моментов, чтобы забить, как сейчас

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Турцией (1:1)."Мы не идеальны. Мы потеряли удачу, и теперь должны ее найти. Иногда мяч не идет в ворота. Это футбол. На чемпионате мира нам не нужно было столько моментов, сколько сейчас для того, чтобы забить. Нужно быть терпеливым и работать каждому в своем клубе.У нас еще есть две игры. Нам придется побеждать Молдавию и Албанию. Еще две битвы и тогда можем отпраздновать", — цитирует Гризманна L’Equipe.Сборные Турции и Франции возглавляют группу Н, имея в активе по 19 очков.